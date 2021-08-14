«Это же Крым наш!»: в Сети разоблачили Королеву

Наташа Королева выложила в инстаграм фотографии на фоне горного пейзажа с геометкой Mountain View, California. То есть, предполагается, что певица находится в окрестностях небольшого городка округа Санта-Клара американского штата Калифорния.
Однако жители Крыма дружно опознали это место как подножие Белой скалы Ак-Кая в Крыму.
Это странное совпадение дружно обсуждается в микроблоге певицы. Впрочем, фолловеры настроены дружелюбно, и не обвиняют Наташу ни во лжи, ни в ошибке. Возможно, они решили, что это шутка. Вероятно, это так и есть, – сама Королева комментаторам не ответила и никаких разъяснений не дала.
Поклонники просто констатируют факт – звезда, которая якобы находится в Америке, на самом деле фотографируется в Крыму. И даже сочувствуют певице – дороги в тех местах непроезжие.
«Пейзаж точно, как у нас в Крыму, возле Белогорска», «Это он и есть. Белая скала, Республика Крым», «Какая Калифорния, Крым наш», «Она, наверное, пока до этой белой скалы доехала, от дорог шок поймала» «Ну именно на подъезде к скале да, оффроад. А так это же прям около новой трассы Таврида».