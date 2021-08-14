«Это же Крым наш!»: в Сети разоблачили Королеву

Наташа Королева выложила в инстаграм фотографии на фоне горного пейзажа с геометкой Mountain View, California. То есть, предполагается, что певица находится в окрестностях небольшого городка округа Санта-Клара американского штата Калифорния.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Однако жители Крыма дружно опознали это место как подножие Белой скалы Ак-Кая в Крыму.

Это странное совпадение дружно обсуждается в микроблоге певицы. Впрочем, фолловеры настроены дружелюбно, и не обвиняют Наташу ни во лжи, ни в ошибке. Возможно, они решили, что это шутка. Вероятно, это так и есть, – сама Королева комментаторам не ответила и никаких разъяснений не дала.

Поклонники просто констатируют факт – звезда, которая якобы находится в Америке, на самом деле фотографируется в Крыму. И даже сочувствуют певице – дороги в тех местах непроезжие.