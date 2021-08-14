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Первого мужа Бородиной арестовали заочно

Ирина Лебедева
16 минут назад

Юрий Будагов, первый супруг телеведущей Ксении Бородиной, объявлен в международный розыск за мошенничество. А на днях Останкинский районный суд Москвы объявил о его заочном аресте, сообщает «Московский комсомолец».

Первого мужа Бородиной объявили в международный розыск
Фото: InstagramInstagram

Будагов – бизнесмен, ранее он организовал Федерацию спортивного покера. Проблемы с правоохранительными органами начались у него пару лет назад. Экс-супругу теледивы инкриминируют незаконные финансовые операции.

Предполагается, что он перевел крупную сумму денег по фиктивной доверенности. Как только силовики заинтересовались действиями Юрия, он покинул Россию. Есть сведения, что он может скрываться в Великобритании.

Ксения Бородина и Юрий Будагов поженились в 2008 году. Через год у них родилась дочь Маруся. Но уже в 2011 году их союз распался, и они развелись.

Через четыре года Ксения вышла замуж за предпринимателя Курбана Омарова. У них родилась девочка, которую назвали Теоной. Супруги разошлись в этом году, мирным развод не был.

Бывшие участники «Дома-2», а именно Оксана Аплекаева, Мария Политова, Анастасия Тарасюк, умерли по разным причинам. Ведущая реалити шоу Ксения Бородина выразила свое мнение по отношению к этим трагедиям.

«Сложно вспоминать моменты, когда наши герои уходили из проекта, а потом ты, не дай Бог, узнаешь об их смерти. Это, конечно, тяжелые истории», — цитирует Бородину «СтарХит».

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