Харламов показал подушку, «набитую волосами Бурунова»

Гарик Харламов, звезда шоу Comedy Club, в инстаграме опубликовал интригующее фото. На снимке комик сидит по-турецки в багажнике автомобиля и с грустным видом обнимает подушку. На наволочке – портрет актера Сергея Бурунова в халате.
«Скучаю по своему (подушка набита волосами Сергея Бурунова)» — написал Харламов в микроблоге.
Фолловеры сочли шутку несколько неоднозначной и странной и начали упражняться в юморе в основном, формата «ниже пояса». Их заинтересовало происхождение «волос Сергея Бурунова», ибо всем известно, что актер абсолютно лыс.
«Поскольку Бурунов лысый, остается только догадываться, откуда волосы».
Кое-то прошелся и по несложившейся семейной жизни Харламова.
«Теперь понятно, почему Кристя ушла».
Поле для фантазии оказалось безграничным.
«Боюсь спросить, с чьей кожи сидения в машине».
Ну и, конечно, многие пытались острить по поводу сексуальной ориентации резидента Comedy Club.
«У тебя новый парень?», «Ты разочарован в девушках, решил крайний раз сделать правильный выбор?»