Харламов показал подушку, «набитую волосами Бурунова»

Гарик Харламов, звезда шоу Comedy Club, в инстаграме опубликовал интригующее фото. На снимке комик сидит по-турецки в багажнике автомобиля и с грустным видом обнимает подушку. На наволочке – портрет актера Сергея Бурунова в халате.

Фото: Instagram Instagram

«Скучаю по своему (подушка набита волосами Сергея Бурунова)» — написал Харламов в микроблоге.

Фолловеры сочли шутку несколько неоднозначной и странной и начали упражняться в юморе в основном, формата «ниже пояса». Их заинтересовало происхождение «волос Сергея Бурунова», ибо всем известно, что актер абсолютно лыс.

«Поскольку Бурунов лысый, остается только догадываться, откуда волосы».

Кое-то прошелся и по несложившейся семейной жизни Харламова.

«Теперь понятно, почему Кристя ушла».

Поле для фантазии оказалось безграничным.

«Боюсь спросить, с чьей кожи сидения в машине».

Ну и, конечно, многие пытались острить по поводу сексуальной ориентации резидента Comedy Club.