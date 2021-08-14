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Харламов показал подушку, «набитую волосами Бурунова»

Ирина Лебедева
1 час назад

Гарик Харламов, звезда шоу Comedy Club, в инстаграме опубликовал интригующее фото. На снимке комик сидит по-турецки в багажнике автомобиля и с грустным видом обнимает подушку. На наволочке – портрет актера Сергея Бурунова в халате.

Харламов показал подушку, «набитую волосами Бурунова»
Фото: InstagramInstagram

«Скучаю по своему (подушка набита волосами Сергея Бурунова)» — написал Харламов в микроблоге.

Фолловеры сочли шутку несколько неоднозначной и странной и начали упражняться в юморе в основном, формата «ниже пояса». Их заинтересовало происхождение «волос Сергея Бурунова», ибо всем известно, что актер абсолютно лыс.

«Поскольку Бурунов лысый, остается только догадываться, откуда волосы».

Кое-то прошелся и по несложившейся семейной жизни Харламова.

«Теперь понятно, почему Кристя ушла».

Поле для фантазии оказалось безграничным.

«Боюсь спросить, с чьей кожи сидения в машине».

Ну и, конечно, многие пытались острить по поводу сексуальной ориентации резидента Comedy Club.

«У тебя новый парень?», «Ты разочарован в девушках, решил крайний раз сделать правильный выбор?»

Гарик Харламов пополнил ряды холостяков не так давно. В этом статусе юморист находится около года после развода со своей второй супругой Кристиной Асмус. Как сообщают СМИ, в светской тусовке на Харламова вовсю идет необъявленная охота – актер известен и хорошо обеспечен.
Шоу-бизнес,Сергей Бурунов,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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