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Тарзан показал «небольшую выставку» своих картин

Ирина Лебедева
37 минут назад

Сергей Глушко выложил в инстаграме фотографии своих художественных работ. Заниматься живописью, во всяком случае, показывать картины публике, он стал совсем недавно. Надо сказать, дебют был удачным. Творческие способности у него имеются, и поклонников у Тарзана прибавляется. Посты, где он демонстрирует свои картины (он специализируется на портретной живописи), собирают большое количество лайнов и одобрительных комментариев.

Тарзан показал «небольшую выставку» своих картин
Фото: InstagramInstagram

Так, подписчики в восторге от только что законченного портрета музы Глушко – его жены певицы Наташи Королевой. Звезда томно позирует на фоне пальм и синего неба. На Наташе платье, состоящее из лоскутков материи, едав прикрывающее тело. Поклонники сразу вспомнили песню «лето кастаньет».

«Талантище!», «Очень круто! Встаю в очередь на портрет», «Это лучше, чем стриптиз. Тем более я очень люблю Наташеньку», «Какая красота! Вы- настоящий художник! Ваши картины можно даже за рубеж продавать! «

Публика только гадает – случайно ли 51-летний стриптизер переключается на другую сферу творческой деятельности? Впрочем, если фотографии и видеоролики, где Глушко демонстрирует свою физическую форму, достаточно часто подвергаются критике, то его художественные работы нравятся всем. В микроблоге уже немало фолловеров выразили желание заказать у Тарзана собственный портрет.

Рэпер Моргенштерн своим иском к Службе безопасности Украины просто хочет быть в топе новостей и прекрасно понимает, что правды не добьется. Такое мнение РЕН ТВ высказал муж певицы Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко. По мнению Тарзана, рэпер далеко не глупый парень и прекрасно понимает, что «правды там никакой он не отсудит себе».
Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,СБУ,РЕН ТВ,
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