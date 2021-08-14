Тарзан показал «небольшую выставку» своих картин

Сергей Глушко выложил в инстаграме фотографии своих художественных работ. Заниматься живописью, во всяком случае, показывать картины публике, он стал совсем недавно. Надо сказать, дебют был удачным. Творческие способности у него имеются, и поклонников у Тарзана прибавляется. Посты, где он демонстрирует свои картины (он специализируется на портретной живописи), собирают большое количество лайнов и одобрительных комментариев.

Фото: Instagram Instagram

Так, подписчики в восторге от только что законченного портрета музы Глушко – его жены певицы Наташи Королевой. Звезда томно позирует на фоне пальм и синего неба. На Наташе платье, состоящее из лоскутков материи, едав прикрывающее тело. Поклонники сразу вспомнили песню «лето кастаньет».

«Талантище!», «Очень круто! Встаю в очередь на портрет», «Это лучше, чем стриптиз. Тем более я очень люблю Наташеньку», «Какая красота! Вы- настоящий художник! Ваши картины можно даже за рубеж продавать! «