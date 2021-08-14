Газманов назвал ложными слухи о том, что он стал отцом

Певец Родион Газманов объяснил поклонникам, что слухи о рождении у него ребенка от Василины Краснослободцевой, бэк-вокалистки, с которой он работает уже пять лет, - всего лишь сплетни, не имеющие никакого отношения к действительности.

Фото: Instagram Instagram

Василина действительно родила малыша и держит имя его отца в секрете. Но Газманов-младший к его рождению никакого отношения не имеет.

Об этом Родион рассказал в эфире шоу Бориса Корчевникова. Певец отметил, что он ранее даже не собирался что-то кому-то объяснять, но все же решил прекратить распространение сплетен.

«Мы были на одной программе, телеведущая сказала: „Вы не один пришли, эта девушка стала мамой“. Она почувствовала сенсацию и говорит: „Рассказывайте, как назвали ребеночка?“ Я говорю: „Она родила ребенка от другого“», — приводит слова Газманова 5 Канал.

Сам певец утверждает, что пока еще не встретил свою единственную. А пока 40-летний Газманов вполне комфортно существует в обществе друзей, кота и гитары. Женским вниманием он не обделен, но к созданию семьи относится очень серьезно и выбирает девушку, с которой мог бы прожить всю жизнь.

Родион Газманов не однажды переживал разочарование в любви. Правда, в разрывах отношений он тоже видит плюсы для себя.

«Я никогда не рассказывал об этом, но самые лучшие свои песни я писал после расставаний. Это и «Гравитация», и «Парами», и некоторые из последних композиций тоже», — поделился музыкант в Instagram.