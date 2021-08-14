Зверев рассказал о травле из-за его желания стать политиком

Сергей Зверев, звездный стилист и шоумен, огорчен масштабом общественной травли, которая обрушилась на него в последнее время. Это связано, по его мнению, с тем, что он решил заняться политикой и стал кандидатом в депутаты Госдумы VIII от партии «Зеленые».

Фото: Instagram Instagram

В разговоре с журналистами ФАН Зверев рассказал, что быть объектом травли для него не внове, и ранее он особого внимания на недоброжелателей не обращал.

«Травля тянется за мной еще с мира моды, когда я получал первые Гран-при еще в советское время. Каждая моя победа была для хейтеров ударом, травля была бесконечная, поражениям моим радовались, мой талант злил других. Злило то, что я двигаюсь вперед, развиваюсь, помогаю людям, детским домам. Со временем я с этим адаптировался, уже есть иммунитет к хейту».

Сейчас же, когда Сергей заявил о своих намерениях защищать озеро Байкал и помогать родной Бурятии, количество злопыхателей резко возросло. По его словам, и методы стали изощреннее, и риторика злее.

«Хейт продолжился, когда я встал на защиту Байкала. Когда я баллотировался в депутаты, меня предупреждали: как только я получу мандат, агрессии будет еще больше. Став кандидатом в депутаты, я каждый день такие новости о себе узнаю, просто ужас! Думал, к этому готов, но оказалось, не очень, потому что это мощно», — сообщил стилист.

Однако Зверев уверен, что из этой схватки он выйдет победителем. Он отметил, что вообще не привык жаловаться, а столь откровенно рассказал о нападках хейтеров лишь для того, чтобы другие люди, которые тоже подвергаются травле, знали, что они не одни и не сдавались.

Стилист, артист и телеведущий Сергей Зверев необычно оделся на церемонию вручения удостоверения кандидата в депутаты от Госдумы.