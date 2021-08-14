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Охлобыстин назвал Божену Рынску «омерзительным персонажем»

Ирина Лебедева
45 минут назад

Иван Иванович Охлобыстин, известный актер кино-и телефильмов, открыто признался в неприязни к журналистке Божене Рынске. Он объяснил причину такой антипатии – помимо прочих скандальных высказываний, Божена после катастрофы с самолетом Ту-154 (2016 год) публично радовалась, что там погибли сотрудники телеканала, с которыми у нее был конфликт.

Охлобыстин назвал Божену Рынску «омерзительным персонажем»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению 55-летнего актера, подобные заявления нельзя прощать и таким людям, как Рынска, «надо ограничивать доступ к свободе слова». Свою позицию он озвучил в интервью для YouTube-шоу Дианы Кади.

«Погибли почти сто человек. Нельзя так говорить, как она. Эта Барбара Рынска или как там ее... Со свиньей у меня ассоциация. Словом, она омерзительный персонаж. Я не люблю людей осуждать, но есть такие, которых могу и осудить. И вот она — одна из этих мразей», - резко высказался Охлобыстин.

Иван Иванович подчеркнул, что дело не в политической позиции журналистки, которая считает себя оппозиционеркой. К примеру, неоднозначные политические заявления позволяет себе Лия Меджидовна Ахеджакова,в адрес которой порой идет шквал критики. Но Ахеджакова, считает Охлобыстин, не переходит грани гражданской позиции, чего нельзя сказать о Рынске.

«Ахеджакова не переходит эту грань. Она не позволяет себе негативно говорить о детях, не радуется чужим смертям. Я считаю, что она имеет право высказываться», - приводит его слова Экспресс Газета.

«Дом-2» на телеканале «Ю» будут смотреть только маньячные маньяки-онанисты. Об этом актер Иван Охлобыстин заявил «СтарХиту». Охлобыстин назвал «Дом-2» собачьей выставкой, которая паразитирует на беде и болезни. При этом актер сообщил, что не осуждает участников передачи, потому что для них это — своеобразный социальный лифт из нищеты.

Шоу-бизнес,Лия Ахеджакова,Иван Охлобыстин,StarHit,
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