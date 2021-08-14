Киркоров и Джиган устроили погром в греческом ресторане

Российский певец Филипп Киркоров и рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) во время отдыха в греческом отеле Nana Princess устроили погром. Артисты вместе с друзьями били посуду и исполняли свои композиции.

Видео с погромом опубликовала супруга Джигана, модель Оксана Самойлова в сторис на своей странице в Instagram, а также Киркоров. На кадрах видно, как артисты массово бьют посуду, а позже Киркоров исполняет одну из своих песен.