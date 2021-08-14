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Киркоров и Джиган устроили погром в греческом ресторане

Ura.Ru
21 минуту назад

Российский певец Филипп Киркоров и рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) во время отдыха в греческом отеле Nana Princess устроили погром. Артисты вместе с друзьями били посуду и исполняли свои композиции.

Киркоров и Джиган устроили погром в греческом ресторане
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Видео с погромом опубликовала супруга Джигана, модель Оксана Самойлова в сторис на своей странице в Instagram, а также Киркоров. На кадрах видно, как артисты массово бьют посуду, а позже Киркоров исполняет одну из своих песен.

«Так надо, если что. Это не мы придумали», — подписала жена рэпера.

Ранее служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову. Запрет будет действовать три года, передает телеканал 360.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,Филипп Киркоров,СБУ,Телеканал "360° Подмосковье",
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