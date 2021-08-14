Эрмитаж обвинил Тилля Линдеманна в нелегальной продаже NFT

Эрмитаж остался недоволен лидером немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Музыкант выпустил серию NFT с цифровыми изображениями из музея, где он снимал клип на композицию «Любимый город», говорится в Telegram-канале культурного учреждения.

Фото: ТАСС / imago/STAR-MEDIA ТАСС / imago/STAR-MEDIA

Весной Эрмитаж дал согласие на проведение съемок видео на советскую композицию, исполненную фронтменом немецкого коллектива. Согласно договору, Линдеманн мог использовать любые изображения музея и всех подготовленных материалов исключительно в клипе.

«Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, еще и с указанием Hermitage Edition, не было и не могло быть согласовано с музеем», – указывается в сообщении.

Отмечается, что музей, как только заметил нарушение лицензионной политики, отправил уведомление лидеру Rammstein на стадии анонса его цифрового проекта NFTill. Однако реакции не последовало, и «нелегальные токены» были размещены в онлайн-магазине.