Видео выписки МакSим из больницы попало в Сеть

Видео выписки певицы МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) попало в Сеть. Запись опубликовал телеграм-канал Mash.

На видео персонал больницы везет МакSим на коляске по пандусу, внизу ее встречает автомобиль.

Ранее менеджер артистки Маргарита Соколова сообщила, что МакSим сама попросила врачей выписать ее, чтобы продолжить лечение на дому.

«Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет это сделать. С ней на дому будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться», - сообщила Соколова изданию «Подъем».

МакSим в середине июня попала в больницу с высокой температурой. При этом тест на коронавирусную инфекцию, сделанный певице, показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Медики подключили артистку к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Новости об улучшении состояния МакSим появились в конце июля. 3 августа врачи отключили ее от ИВЛ и перевели на кислородную поддержку, а 7 августа стало известно, что певица полностью пришла в себя. 9 августа Абросимову перевели из реанимации в общую палату, где она продолжила реабилитацию.

Позже МакSим самостоятельно обратилась к поклонникам в соцсетях. Она рассказала, что, придя в себя после комы, очень удивилась, что прошло уже больше месяца. Артистка сообщила, что врачи запретили ей выступать, летать на самолете и напрягать легкие.