Худрук театра Пушкина прокомментировал худобу Веры Алентовой

Худрук театра Пушкина Евгений Писарев прокомментировал состояние актрисы Веры Алентовой, которая впервые после смерти мужа Владимира Меньшова вышла на сцену. Как он объяснил в разговоре с NEWS.ru, актриса бы не сыграла роли, если бы ей не позволяло здоровье.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Нормально она себя чувствовала. Если бы она себя плохо чувствовала, она бы не играла. Она вышла на сцену, играла два спектакля подряд», – отметил режиссер.

При этом зрители обратили внимание, что Алентова сильно похудела. Писарев отметил, что возможно артистка и потеряла вес, но не обратил на это внимание.

Отдельно режиссер призвал поклонников актрисы «не обсасывать» тему состояния Алентовой, поскольку это может вызвать у неё негативные эмоции. Он попросил сосредоточиться на интересе к творчеству артистов, а не их внешнем виде.