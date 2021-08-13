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Худрук театра Пушкина прокомментировал худобу Веры Алентовой

Елена Прошина
43 минуты назад

Худрук театра Пушкина Евгений Писарев прокомментировал состояние актрисы Веры Алентовой, которая впервые после смерти мужа Владимира Меньшова вышла на сцену. Как он объяснил в разговоре с NEWS.ru, актриса бы не сыграла роли, если бы ей не позволяло здоровье.

Худрук театра Пушкина прокомментировал худобу Веры Алентовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нормально она себя чувствовала. Если бы она себя плохо чувствовала, она бы не играла. Она вышла на сцену, играла два спектакля подряд», – отметил режиссер.

При этом зрители обратили внимание, что Алентова сильно похудела. Писарев отметил, что возможно артистка и потеряла вес, но не обратил на это внимание.

Отдельно режиссер призвал поклонников актрисы «не обсасывать» тему состояния Алентовой, поскольку это может вызвать у неё негативные эмоции. Он попросил сосредоточиться на интересе к творчеству артистов, а не их внешнем виде.

Напомним, что 5 июля супруг Веры Алентовой Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. 8 июля Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. После этого актриса временно ушла со сцены, а 11 и 12 августа вновь вернулась, сыграв в спектаклях «Семейка Краузе» и «Ложные признания».

Шоу-бизнес,Евгений Писарев,Вера Алентова,Владимир Меньшов,
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