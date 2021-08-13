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«Не уважаю ни Собчак, ни Дудя»: Прилучный об отношении к интервью

Елена Прошина
27 минут назад

Актер Павел Прилучный заявил, что не будет давать интервью даже известным журналистам. Как он объяснил в видео для YouTube-канала своей фан-группы Banda11801111, он не видит смысла в творчестве интервьюеров.

«Не уважаю ни Собчак, ни Дудя»: Прилучный об отношении к интервью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Не уважаю ни Собчак, ни Дудя. Не вижу смысла в их творчестве. Не люблю интервью. Я — актер. Смотрите со мной кино, сериалы. А все остальное не должно никого касаться», – заявил он.

При этом в последнее время личная жизнь артиста особенно интересует публику по причине его развода с латвийской актрисой Агатой Муцениец. Выяснилось, что еще во время брака Павел начал встречаться с другой актрисой – Мирославой Карпович. Это крайне негативно повлияло на его репутацию и обрушило на него гнев пользователей сети. Однако Прилучный отметил, что ему удалось сохранить общение с экс-супругой, а сейчас звезды иногда видятся ради своих детей.

«Мои дети — мое главное вдохновение. Я заряжаюсь от них энергией постоянно. Вообще это совершенно невероятные, потрясающие чувства», – заявил он.

Актер признался, что старается сделать все для того, чтобы они выросли достойными людьми: следит за их воспитанием, ограничивает социальные сети и прививает правильные ценности.

Шоу-бизнес,Мирослава Карпович,Павел Прилучный,
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