«Музыка важнее»: Гордей назвал причины расставания с Клавой Кокой

Блогер Дима Гордей назвал причины расставания с певицей Клавой Кокой. Как он рассказал в подкасте Эльдара Джарахова, который опубликовали на YouTube, что певица зациклена на своей карьере.
«Все сводилось к тому, что ее музыка была для нее важнее, чем я. Для меня мое дело и цели тоже были важнее, чем она. Наши дела для нас имели большее значение. Так не должно быть. Кто-то должен уступить. Два плюса не сочетаются», – заявил он.
Как рассказал блогер, расставание было для него сложным, а кроме того на него навалилось много проблем, в том числе и сахарный диабет, который недавно обнаружили у него врачи.
«Я не думал, что в 30 лет может что-то произойти такое, что изнутри меня будет так переть, настолько люто, как было в момент расставания. Сейчас уже лучше, стараюсь гасить эти чувства, но это невозможно. Я живой человек. Почему я выложил видео об отношениях с Клавой? Это была крайняя точка, не было конкретных причин того, почему я это сделал», – объяснил Гордей.
Блогер отметил, что сейчас ему уже легче. Он пытается забыть про болезненное расставание и с оптимизмом смотрит в будущее.
В подкасте он также признался, что не обижается на бывшую и призвал фанатов не обсуждать их личную жизнь. Напомним, что недавно Гордей выложил ролик об отношениях с Клавой Кокой. Певица резко отреагировала не него, обвинив блогера в показе их личной жизни на большую публику.