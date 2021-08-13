«Музыка важнее»: Гордей назвал причины расставания с Клавой Кокой

«Я не думал, что в 30 лет может что-то произойти такое, что изнутри меня будет так переть, настолько люто, как было в момент расставания. Сейчас уже лучше, стараюсь гасить эти чувства, но это невозможно. Я живой человек. Почему я выложил видео об отношениях с Клавой? Это была крайняя точка, не было конкретных причин того, почему я это сделал», – объяснил Гордей.