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«Проще жить одной»: Добровольская рассказала о проблемах в браке

Елена Прошина
9 минут назад

Актриса Евгения Добровольская рассказала о проблемах в браке с оператором Дмитрием Мананниковым. «Каравану историй» Евгения призналась, что её семейную жизнь нельзя назвать идеальной, а между супругами периодически случаются ссоры.

«Проще жить одной»: Добровольская рассказала о проблемах в браке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я устаю, часто меня все раздражает. Иногда думаю, что проще жить одной. Хочется взять паузу, чтобы разобраться с самой собой и с тем, как жить дальше. Переосмыслить ситуацию, проанализировать, принять решение. Но все же мы вместе с Димой уже шестнадцать лет, это самый долгий мой брак», – рассказала Добровольская.

Напомним, что первым мужем актрисы стал артист Вячеслава Баранова, а после она была замужем за Михаилом Ефремовым. Последние годы она состоит в браке с третьим супругом Дмитрием Мананниковым. Евгения и Дмитрий вместе воспитывают дочь Анастасию, а также у актрисы есть три сына от других мужчин. При этом Добровольская подчеркнула, что если для детей может пойти на уступки, то ради мужа она не всегда на это готова.

«Ведь одно дело терпеть что-то неприятное в родных детях, потому что иначе может разгореться война. Другое — в мужчине», – отметила артистка.

Несмотря на это, разводиться пара не собирается. Добровольская рассказала, что для неё важно чувствовать себя в гармонии с собой и окружающим миром и, пока по возвращению домой она будет чувствовать себя счастливой, актриса продолжит бороться за сохранение брака.

Шоу-бизнес,Ситуация в мире,Дмитрий Мананников,Вячеслав Баранов,Евгения Добровольская,Михаил Ефремов,
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