«Проще жить одной»: Добровольская рассказала о проблемах в браке

«Я устаю, часто меня все раздражает. Иногда думаю, что проще жить одной. Хочется взять паузу, чтобы разобраться с самой собой и с тем, как жить дальше. Переосмыслить ситуацию, проанализировать, принять решение. Но все же мы вместе с Димой уже шестнадцать лет, это самый долгий мой брак», – рассказала Добровольская.

Напомним, что первым мужем актрисы стал артист Вячеслава Баранова, а после она была замужем за Михаилом Ефремовым. Последние годы она состоит в браке с третьим супругом Дмитрием Мананниковым. Евгения и Дмитрий вместе воспитывают дочь Анастасию, а также у актрисы есть три сына от других мужчин. При этом Добровольская подчеркнула, что если для детей может пойти на уступки, то ради мужа она не всегда на это готова.