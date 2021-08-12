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Дочь нового мужа Макеевой подала на нее иск за оскорбление чести

WMJ.ru
1 час назад

Как утверждает бывшая жена избранника Макеевой, актриса оскорбляет и травит ее детей.

Дочь нового мужа Макеевой подала на нее иск
Фото: InstagramInstagram

Яростная вражда между Анастасией Макеевой и экс-женой ее нынешнего мужа длится уже давно и никак не утихнет, а скорее набирает обороты. В конфликт были втянуты даже дети Романа (нового мужа Макеевой) и Светланы Мальковой.

К примеру, старший сын Мальковых Андрей переехал к отцу и Анастасии Макеевой и заявил, что мачеха лучше его родной матери. А недавно сама Светлана Малькова поделилась в сториз личного блога фотографией судебного иска, направленного от лица ее дочери Анны.

Единственная дочь в семье хотела бы подружиться с мачехой. Со слов девочки, Макеева обещала ей косметику на тысячу евро и новый телефон. Однако звездная мачеха не сдержала своих слов и Аня пришла в ярость.

На фотографии заметно, что судебный иск от лица подростка озаглавлен так: «О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам». Немного ранее экс-жена нового избранника Макеевой жаловалась на травлю со стороны актрисы и ее семьи. Похоже, имеются обвинения в адрес актрисы и у дочери ее нового мужа.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
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