Дочь нового мужа Макеевой подала на нее иск

Как утверждает бывшая жена избранника Макеевой, актриса оскорбляет и травит ее детей.

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Яростная вражда между Анастасией Макеевой и экс-женой ее нынешнего мужа длится уже давно и никак не утихнет, а скорее набирает обороты. В конфликт были втянуты даже дети Романа (нового мужа Макеевой) и Светланы Мальковой.

К примеру, старший сын Мальковых Андрей переехал к отцу и Анастасии Макеевой и заявил, что мачеха лучше его родной матери. А недавно сама Светлана Малькова поделилась в сториз личного блога фотографией судебного иска, направленного от лица ее дочери Анны.

Единственная дочь в семье хотела бы подружиться с мачехой. Со слов девочки, Макеева обещала ей косметику на тысячу евро и новый телефон. Однако звездная мачеха не сдержала своих слов и Аня пришла в ярость.