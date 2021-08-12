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«Место спасения»: звезда сериалов Ильин ушел в религию

Елена Прошина
1 час назад

73-летний актер Владимир Ильин рассказал, что с головой ушел в православие и начал жить в деревне рядом с храмом. Как он рассказал «Экспресс газете», уже почти два года он борется с заболеванием и проживает рядом с Ново-Иерусалимским монастырем, которое сам называет «местом спасения».

«Место спасения»: звезда сериалов Ильин ушел в религию
Фото: кадр из сериала «Операция «Сатана»кадр из сериала «Операция «Сатана»

«Болезнь приковала меня к постели, но сейчас уже легче», – рассказал о своем самочувствии Ильин.

Также он поведал, как с началом перестройки ушел из Театра Маяковского. Причиной стало безденежье. По словам Ильина, он был на побегушках Натальи Гундаревой.

«В театре все время думал, как заработать свои 80 рублей и отдать долги. Ушел в кино, чтобы меньше думать о 80 рублях», — сетует Ильин.

При этом свою кинокарьеру актер считает успешной. Ильин отметил, что ему всегда везло и он не попал под «мясорубку воров, бандитов, аферистов» в 90-е годы. Сейчас же актеры не бедствуют и им платят и за съемки, и за спектакли, и за репетиции.

«В материальном плане грех актерам жаловаться на время», — подытожил артист.

Напомним, что больше всего зрителям Владимир Ильин запомнился по фильмам «Операция «Сатана» и «Исаев», а также по фильмам «Сукины дети» и «Тренер».

Шоу-бизнес,Наталья Гундарева,Владимир Ильин,
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