«Место спасения»: звезда сериалов Ильин ушел в религию

73-летний актер Владимир Ильин рассказал, что с головой ушел в православие и начал жить в деревне рядом с храмом. Как он рассказал «Экспресс газете», уже почти два года он борется с заболеванием и проживает рядом с Ново-Иерусалимским монастырем, которое сам называет «местом спасения».

Фото: кадр из сериала «Операция «Сатана» кадр из сериала «Операция «Сатана»

«Болезнь приковала меня к постели, но сейчас уже легче», – рассказал о своем самочувствии Ильин.

Также он поведал, как с началом перестройки ушел из Театра Маяковского. Причиной стало безденежье. По словам Ильина, он был на побегушках Натальи Гундаревой.

«В театре все время думал, как заработать свои 80 рублей и отдать долги. Ушел в кино, чтобы меньше думать о 80 рублях», — сетует Ильин.

При этом свою кинокарьеру актер считает успешной. Ильин отметил, что ему всегда везло и он не попал под «мясорубку воров, бандитов, аферистов» в 90-е годы. Сейчас же актеры не бедствуют и им платят и за съемки, и за спектакли, и за репетиции.

«В материальном плане грех актерам жаловаться на время», — подытожил артист.