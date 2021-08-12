В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

"Было очень страшно": звезда сериала "Татьянин день" признался в серьезном заболевании

Вероника Полынина
28 минут назад

Актер Вадим Колганов рассказал, что страдает одной из форм эпилепсии. Об этом он сообщил в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Звезда сериала "Татьянин день" признался в серьезном заболевании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Болезнь впервые проявилась, когда Колганов служил в армии.

«Однажды в армии с утра была дана команда "Подъем". Я услышал ее, но не мог встать, завести свой организм. Мне казалось, будто я в какой-то коробке. Тогда было очень страшно», - признался артист.

По словам Колганова, название своего редкого заболевания он не выучил до сих пор. Артист предполагает, что недуг передался ему по наследству.

«Поняв, что со мной что-то не так, начал усиленно питаться, заниматься спортом, и болезнь стала все реже напоминать о себе. Я сталкиваюсь иногда с недугом, когда сильно устаю. Раньше мне было непросто жить с этим. Такое вот испытание», - разоткровенничался артист.

Вадим Колганов получил широкую известность после сериала «Татьянин день», где он исполнил роль Виктора Рыбкина. Позже артист снялся в популярных проектах «Гаражи», Смертельный диагноз», «Товарищ Сталин» и др.

Шоу-бизнес,Вадим Колганов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители