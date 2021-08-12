Звезда сериала "Татьянин день" признался в серьезном заболевании

Актер Вадим Колганов рассказал, что страдает одной из форм эпилепсии. Об этом он сообщил в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
Болезнь впервые проявилась, когда Колганов служил в армии.
«Однажды в армии с утра была дана команда "Подъем". Я услышал ее, но не мог встать, завести свой организм. Мне казалось, будто я в какой-то коробке. Тогда было очень страшно», - признался артист.
По словам Колганова, название своего редкого заболевания он не выучил до сих пор. Артист предполагает, что недуг передался ему по наследству.
«Поняв, что со мной что-то не так, начал усиленно питаться, заниматься спортом, и болезнь стала все реже напоминать о себе. Я сталкиваюсь иногда с недугом, когда сильно устаю. Раньше мне было непросто жить с этим. Такое вот испытание», - разоткровенничался артист.
Вадим Колганов получил широкую известность после сериала «Татьянин день», где он исполнил роль Виктора Рыбкина. Позже артист снялся в популярных проектах «Гаражи», Смертельный диагноз», «Товарищ Сталин» и др.