Звезда сериала "Татьянин день" признался в серьезном заболевании

«Поняв, что со мной что-то не так, начал усиленно питаться, заниматься спортом, и болезнь стала все реже напоминать о себе. Я сталкиваюсь иногда с недугом, когда сильно устаю. Раньше мне было непросто жить с этим. Такое вот испытание», - разоткровенничался артист.