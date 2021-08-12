«Нельзя напрягаться»: представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Представитель певицы МакSим Маргарита Соколова, рассказала о состоянии здоровья артистки. Как она пояснила в беседе с РИА Новости, артистка пока находится в процессе реабилитации.

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«Восстанавливается. Нельзя напрягаться, лежит», – заявила Соколова.

Напомним, что певицу госпитализировали с пневмонией 16 июня, а 19 июня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозный сон. Более чем месяц МакSим провела в коме, после чего 3 августа стало известно, что врачи перевели певицу на кислородную поддержку.