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«Нельзя напрягаться»: представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Елена Прошина
41 минуту назад

Представитель певицы МакSим Маргарита Соколова, рассказала о состоянии здоровья артистки. Как она пояснила в беседе с РИА Новости, артистка пока находится в процессе реабилитации.

«Нельзя напрягаться»: представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Фото: InstagramInstagram

«Восстанавливается. Нельзя напрягаться, лежит», – заявила Соколова.

Напомним, что певицу госпитализировали с пневмонией 16 июня, а 19 июня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозный сон. Более чем месяц МакSим провела в коме, после чего 3 августа стало известно, что врачи перевели певицу на кислородную поддержку.

9 августа Абросимову перевели из реанимации в общую палату. Оттуда она уже успела сделать несколько постов в своем Instagram, поблагодарив фанатов за поддержку и сообщив, что сразу после выхода из больницы хочет посетить чемпионат по футболу на песке.

Шоу-бизнес,Маргарита Соколова,РИА Новости,
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