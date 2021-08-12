В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Slava Marlow попал в американский музыкальный топ

Газета.Ru
19 минут назад

Российский битмейкер и рэпер Slava Marlow (настоящее имя Артем Готлиб) попал в американский музыкальный топ.

Slava Marlow попал в американский музыкальный топ
Фото: slavamarlow/Instagramslavamarlow/Instagram

На публикацию о Славе в американском GQ обратило внимание издание Super. 21-летний юноша из Новосибирска вошел в список наиболее талантливых молодых музыкантов по всему миру, в статье его называют wunderkind from Siberia - "вундеркинд из Сибири". Кроме того, составители списка хвалят россиянина за то, что он смог придать рэпу новое звучание.

Ранее сообщалось, что Slava Marlow попал в топ-10 самых прослушиваемых треков в России - слушатели оценили его трек "Снова я напиваюсь".

Slava Marlow выпустил два студийных альбома, два мини-альбома и 16 синглов.

Широкую известность музыканту принесло сотрудничество с рэпером Моргенштерном, начавшееся в 2019 году. В конце 2020 года Моргенштерн и Марлоу вместе приняли участие в съемках передачи "Давай поженимся".

Шоу-бизнес,Новосибирск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители