Slava Marlow попал в американский музыкальный топ

Российский битмейкер и рэпер Slava Marlow (настоящее имя Артем Готлиб) попал в американский музыкальный топ.

Фото: slavamarlow/Instagram slavamarlow/Instagram

На публикацию о Славе в американском GQ обратило внимание издание Super. 21-летний юноша из Новосибирска вошел в список наиболее талантливых молодых музыкантов по всему миру, в статье его называют wunderkind from Siberia - "вундеркинд из Сибири". Кроме того, составители списка хвалят россиянина за то, что он смог придать рэпу новое звучание.

Ранее сообщалось, что Slava Marlow попал в топ-10 самых прослушиваемых треков в России - слушатели оценили его трек "Снова я напиваюсь".

Slava Marlow выпустил два студийных альбома, два мини-альбома и 16 синглов.