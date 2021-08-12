Арзамасова высказалась по поводу интимных откровений Прокловой

Мы с вами не знаем деталей и никогда в жизни не узнаем реального положения вещей. <...> Либо это действительно болело, происходила какая-то невероятно страшная ситуация, о которой теперь хватило смелости рассказать, и этот человек хочет на примере своих ошибок сделать так, чтобы другие девчонки не поступали так же, чтобы сохраняли в себе стержень в моменте, а не потом, выстраивать личные границы научились, — объяснила Арзамасова.