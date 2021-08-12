Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года российскому певцу Филиппу Киркорову. Об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на СБУ.

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В июне министерство культуры и информационной политики Украины решило внести Киркорова в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности страны. Позднее пресс-служба минкультуры сообщила, что артист был исключен из черного списка из-за нового обращения Службы безопасности.

"Для обеспечения национальной безопасности Украины 7 июня 2021 года Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда запрашиваемому вами лицу (Киркорову) на территорию Украины на период три года", - цитирует УНН сообщение СБУ, полученное в ответ на запрос агентства.

В августе 2015 года в министерстве обнародовали перечень деятелей культуры, в частности из РФ, которые "представляют угрозу национальной безопасности" Украины. В числе оказавшихся в списке артистов находились Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Данный список регулярно пополняют новыми персонами.

А в мае текущего года еще трем российским актерам запретили въезд в Украину. Среди них оказались Игорь Копылов, Игорь Петренко и Мария Миронова. Копылов тогда предположил, что мог оказаться в этом перечне из-за того, что участвовал в съемках на территории Крыма.