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Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года

Анна Безрукова
1 час назад

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года российскому певцу Филиппу Киркорову. Об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на СБУ.

Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В июне министерство культуры и информационной политики Украины решило внести Киркорова в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности страны. Позднее пресс-служба минкультуры сообщила, что артист был исключен из черного списка из-за нового обращения Службы безопасности.

"Для обеспечения национальной безопасности Украины 7 июня 2021 года Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда запрашиваемому вами лицу (Киркорову) на территорию Украины на период три года", - цитирует УНН сообщение СБУ, полученное в ответ на запрос агентства.

В августе 2015 года в министерстве обнародовали перечень деятелей культуры, в частности из РФ, которые "представляют угрозу национальной безопасности" Украины. В числе оказавшихся в списке артистов находились Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Данный список регулярно пополняют новыми персонами.

А в мае текущего года еще трем российским актерам запретили въезд в Украину. Среди них оказались Игорь Копылов, Игорь Петренко и Мария Миронова. Копылов тогда предположил, что мог оказаться в этом перечне из-за того, что участвовал в съемках на территории Крыма.

В список вносят людей, которые считают Крым частью России или выражают поддержку самопровозглашенным ДНР и ЛНР.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Игорь Копылов,Сергей Пенкин,Александр Розенбаум,Юлия Чичерина,Мария Миронова,Игорь Петренко,Иосиф Кобзон,Филипп Киркоров,Минкультуры,СБУ,Украина,
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