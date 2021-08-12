«Считался бомжом»: Стеклов рассказал о подаренной Захаровой квартире

Актер Владимир Стеклов рассказал, что после расставания с актрисой Александрой Захаровой, дочерью известного режиссера, остался без крыши над головой. Как он признался на передаче «Судьба Человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1», несмотря на это, он не держит зла на бывшую супругу.

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Артист объяснил, что Захарова сначала попросила сделать ей дарственную на его новую квартиру, а после потребовала выписаться из нее.

«А мне некуда было, потому что я остался без жилплощади и формально считался бомжом. Взял сумку и ушел. Может быть, у меня имелась обида на семью Захаровых, но не из-за квартиры», – пояснил он.

Стеклов признался, что после развода с Захаровой ни разу не приходил в «Ленком» и не общался с бывшим тестем.

«Когда я стал зятем Марка Анатольевича, во многом бытовые вопросы решал он. Говорят про мои адюльтеры с американкой, когда я уезжал в США, но это бред. Просто люди нашей профессии воспалены в своих воображениях. Я не изменял Саше», — заверил актер.