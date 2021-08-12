Ахеджакова оправдалась за оскорбительный пост в адрес Соловьева

83-летняя актриса Лия Ахеджакова оправдалась за нападки на телеведущего Владимира Соловьева. Напомним, что ранее он раскритиковал артистку за роль в спектакле «Современника» – «Первый хлеб». После чего в Twitter-аккаунте Ахеджаковой появился пост с оскорблениями в сторону Соловьева.

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«Владимир Соловьев, вы бесстыжий. Обзывать человека, который в несколько раз старше, это очень низко. Я еще никогда не встречала таких подлых журналистов, как вы», – значилось в сообщении.

В интервью «Собеседнику» актриса заявила, что писала не она - кто-то сделал публикацию от ее имени.

Ахеджакова объяснила, что не ведет соцсети, да и в целом редко пользуется интернетом. Все ее слова в адрес Соловьева написал неизвестный. Причем близкие актрисы уже несколько лет пытаются прикрыть фейковые аккаунты, однако, пока не добились успеха.

«Три года назад появлялись такие фейковые аккаунты, и в прошлом году. Тогда при помощи адвокатов это удалось убрать. И вот опять появилось. Мне помогают друзья найти какие-то ходы, чтобы удалить этот аккаунт в Twitter», – рассказала она.