Самбурская в очередной раз проиграла суд Дробышу

Российская актриса и певица Настасья Самбурская в очередной раз не смогла доказать свою правоту в деле о прекращении контракта о сотрудничестве с музыкальным продюсером Виктором Дробышем. Об этом сообщает Starhit.

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Ранее Самбурская рассказывала, что однажды заключила договор с Дробышем, однако тот не стал продвигать ее в качестве певицы. Тогда артистка обратилась в суд с требованием предоставить ей отчет о проделанной продюсерским центром Дробыша работе, а также разорвать их совместный контракт. Она отметила, что суд в свое время удовлетворил требования не в полной мере.

Решение суда не убедило Самбурскую, и ее адвокаты подали апелляционную жалобу в московский суд. Иск был рассмотрен, но не удовлетворен. Юристы знаменитости попытались также через суд расторгнуть контракт с Дробышем текущей датой, однако и в этом певица потерпела неудачу. Судья оставил их соглашение без изменений, и теперь им придется сотрудничать до 1 июня 2022 года, как это прописано в договоре. Артистка также призналась, что ей приходится делить свой гонорар с Дробышем, который составляет 70 процентов от доходов с концертов и выступлений, несмотря на то что свою деятельность продюсер завершил.