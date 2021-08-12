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"Болит все": Птаха рассказал о самочувствии после удаления желчного пузыря

Газета.Ruиещё 1
22 минуты назад

Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) рассказал о своем самочувствии после экстренной операции. В первом после операции посте в Instagram он показал камень, из-за которого пришлось удалить желчный пузырь.

"Болит все": Птаха рассказал о самочувствии после операции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Болит все, от пупка и до шеи, из живота торчит трубка, из нее что-то капает. Картина в целом не самая приятная. Я очень благодарен врачам и анестезиологам", - написал музыкант, добавив, что больше всего боялся анестезии.

По словам Птахи, камень беспокоил его последние полгода, мешал тренироваться.

"У меня болел бок. Думал, оно само пройдет, а оно не прошло. Если вас беспокоит желчный пузырь, обратитесь к врачам, чтобы решить эту проблему как можно скорее медикаментами или еще как-то, а то будет, как у меня, торчать трубка из бока. Буду теперь есть как маленький ребенок", - сказал музыкант.

9 августа Птаху доставили в одну из клиник Москвы, где врачи обнаружили у него острый холецистит — воспаление желчного пузыря.

Шоу-бизнес,Давид Нуриев,
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