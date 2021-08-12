"Болит все": Птаха рассказал о самочувствии после операции

"У меня болел бок. Думал, оно само пройдет, а оно не прошло. Если вас беспокоит желчный пузырь, обратитесь к врачам, чтобы решить эту проблему как можно скорее медикаментами или еще как-то, а то будет, как у меня, торчать трубка из бока. Буду теперь есть как маленький ребенок", - сказал музыкант.