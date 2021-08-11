В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Рэпера Птаху экстренно прооперировали в Москве

ТК «Звезда»
45 минут назад

Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, экстренно прооперировали в Москве. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала его PR-менеджер Марина Евстифеева.

Рэпера Птаху экстренно прооперировали в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У Давида удалили желчный пузырь и вытащили камень размером в 2 сантиметра», - уточнила она.

На вопрос о состоянии рэпера представитель ответила, что пока Птаха чувствует себя плохо.

Артист был экстренно доставлен в больницу накануне с острой болью в животе. Сразу после госпитализации Птаха перестал выходить на связь. СМИ пишут, что операция прошла успешно, рэпер приходит в себя.

Шоу-бизнес,Давид Нуриев,ТК "Звезда",Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители