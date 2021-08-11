Рэпера Птаху экстренно прооперировали в Москве

Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, экстренно прооперировали в Москве. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала его PR-менеджер Марина Евстифеева.

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«У Давида удалили желчный пузырь и вытащили камень размером в 2 сантиметра», - уточнила она.

На вопрос о состоянии рэпера представитель ответила, что пока Птаха чувствует себя плохо.