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Таксист избил девушку-блогера в ответ на просьбу послушать Моргенштерна

News.ru
21 минуту назад

Водитель такси класса “Бизнес” избил девушку-блогера, когда та попросила его включить песню Моргенштерна, которую таксист не захотел слушать. Видео с места происшествия она выложила в Instagram.

Таксист избил девушку за просьбу послушать Моргенштерна
Фото: IRIBABY/youtube.comIRIBABY/youtube.com

Как с тобой вообще разговаривать, если ты пишешь и слушаешь такое дерьмо. Веди себя прилично, я еще раз тебе говорю. Слышь, кобыла, ты будешь меня еще жизни учить, как себя вести, — негодовалтаксист.

Девушка заверяла водителя в том, что она заплатила за повышенный класс обслуживания в частности для того, чтобы ехать под свою музыку. Однако такист оставался глух к мольбам пассажирки и настаивал на том, что “это плохая музыка” и что “ на такой громкости он её слушать не обязан”. После он и вовсе сорвался на крик и начал разговаривать с девушкой, используя нецензурную брань. На просьбу остановить машину, мужчина резко затормозил и буквально вытолкал пассажирку на улицу, причинив ей определенные телесные повреждения. По заверениям блогера, у неё пострадал глаз, а также губа и зуб. На прощание водитель пообещал “закопать” девушку, если увидит её ещё раз.

Ранее на Урале сиделка избила свою 95-летнюю клиентку: у пенсионерки-ветерана труда были обнаружены ушиби и гематомы.

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