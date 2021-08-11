Сегодня 38-летняя певица МакSим поделилась в сториз Instagram фотографией, сделанной в столичной клинике 52, где она продолжает лечение. По данным ряда изданий, на кадре показан волонтер Леонид Краснер. Мужчина оставил занятия бизнесом в пандемию и стал волонтером в «красной зоне».
«Участливый персонал каждый день вытаскивают людей с того света. Занимаются с каждым как с родным!» — написала МакSим с благодарностью.
К настоящему времени неизвестно, когда артистку выпишут домой, но сообщается, что она еще долгий период времени не сможет вернуться к концертной деятельности.
«Когда врачи спросили у меня, сколько, как я считаю, я пролежала в коме, сказала: два дня. Не могла поверить, что прошло более месяца. Сейчас я все еще очень слабая — когда предпринимаю попытку ходить, развиваются сильные головокружения. Надеюсь, что в ближайшем будущем смогу вернуться домой и обнять своих родных. Полеты и концерты на какое-то время мне запрещаются по предписаниям врача. Легкие пока восстанавливаются, напрягать их недопустимо. Но я благодарна всем вам, медикам и Богу за то, что продолжаю жить на этой Земле, и хоть пока с трудом, но могу дышать», — рассказывала ранее исполнительница.
Следует заметить, что некоторые пользователи считают болезнь звезды выдумкой и хайпом. При этом помощники певицы опровергают эти слухи, подчеркивая, что с такими серьезными темами, как здоровье, шутки неуместны.