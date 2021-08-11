«Когда врачи спросили у меня, сколько, как я считаю, я пролежала в коме, сказала: два дня. Не могла поверить, что прошло более месяца. Сейчас я все еще очень слабая — когда предпринимаю попытку ходить, развиваются сильные головокружения. Надеюсь, что в ближайшем будущем смогу вернуться домой и обнять своих родных. Полеты и концерты на какое-то время мне запрещаются по предписаниям врача. Легкие пока восстанавливаются, напрягать их недопустимо. Но я благодарна всем вам, медикам и Богу за то, что продолжаю жить на этой Земле, и хоть пока с трудом, но могу дышать», — рассказывала ранее исполнительница.