Волочкова: Большой театр должен мне 200 млн рублей

«Я в Большой театр пришла не за деньги. Я ни одной копейки не получила с 1998 года по сей день. < > Они мне должны 200 миллионов рублей с учетом всех штрафов, понимаете?!», — говорит Анастасия Волочкова в интервью 5-tv.ru.

Ранее сообщалось, что Волочкова подала на Большой театр в суд из-за того, что в ее трудовой книжке кадровик Большого не указал четырехлетний стаж и теперь балерина недополучает пенсию. В театре отметили: после того как по суду Волочкову восстановили в театре, она «не работала ни одного дня, постоянно беря отпуск без сохранения содержания», пишет RT.