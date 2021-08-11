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Волочкова заявила, что Большой театр должен ей 200 млн рублей

Ura.Ru
49 минут назад

Большой театр должен российской балерине Анастасии Волочковой за все годы сотрудничества около 200 млн рублей. Об этом заявила сама артистка.

Волочкова: Большой театр должен мне 200 млн рублей
Фото: ТАССТАСС

«Я в Большой театр пришла не за деньги. Я ни одной копейки не получила с 1998 года по сей день. < > Они мне должны 200 миллионов рублей с учетом всех штрафов, понимаете?!», — говорит Анастасия Волочкова в интервью 5-tv.ru.

Ранее сообщалось, что Волочкова подала на Большой театр в суд из-за того, что в ее трудовой книжке кадровик Большого не указал четырехлетний стаж и теперь балерина недополучает пенсию. В театре отметили: после того как по суду Волочкову восстановили в театре, она «не работала ни одного дня, постоянно беря отпуск без сохранения содержания», пишет RT.

Шоу-бизнес,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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