Сын Бари Алибасова рассказал, почему отец мог взять Бузовой уборщицей

Сын музыкального продюсера Бари Алибасов-младший рассказал причины, по которым его отец мог взять к себе в уборщицы Ольгу Бузову еще до начала ее карьеры. По его словам, Алибасов мог заприметить Бузову только в том случае, если она зацепила его своей харизмой.

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В разговоре с «Пятым каналом» он отметил, что начал жить с отцом лишь с 2000 года, а потому времен, когда Бузова убиралась на их квартире, он не застал.

«Однако эти эпизоды могли быть намного раньше. В любом случае какой-то формат взаимодействия между ними был. Если папа такое говорит, то вероятность 99%, что это имело место», – рассказал он.

Он подчеркнул, что если Бузова попала к нему на собеседование, то какой-то талант у неё был и Алибасову удалось это разглядеть. Причем сын продюсера отметил, что своей оглушительной популярности Бузова могла добиться благодаря сотрудничеству с Бари Алибасовым.