В Сети Лободу заподозрили в плагиате

"Начало прям "Грустный дэнс"; "Начало похоже на Артик и Асти Грустный денс"; "музыка прямо как у Artik, Asti не заметили? им музыку один и тот же чел сделал что ли"; "Музыка очень похожа-Артик и Асти, Грустный дэнс, один в один..."; "Как Артик и Асти! Ничего особенного", - пишут зрители на платформе YouTube (редакция - авторская).