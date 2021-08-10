В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Сети певицу Светлану Лободу заподозрили в плагиате

Российская Газета
39 минут назад

Новая песня Светланы Лободы Allo вызвала подозрения в оригинальности среди пользователей интернета.

В Сети Лободу заподозрили в плагиате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бурное обсуждение разгорелось в комментариях под клипом на этот трек. В наиболее залайканных высказываниях чаще всего упоминается, что первые такты композиции очень сильно похожи на начало песни "Грустный дэнс" от Artik & Asti и Артема Качера.

"Начало прям "Грустный дэнс"; "Начало похоже на Артик и Асти Грустный денс"; "музыка прямо как у Artik, Asti не заметили? им музыку один и тот же чел сделал что ли"; "Музыка очень похожа-Артик и Асти, Грустный дэнс, один в один..."; "Как Артик и Асти! Ничего особенного", - пишут зрители на платформе YouTube (редакция - авторская).

В настоящее время ни Светлана Лобода, ни Artik & Asti ситуацию пока никак не прокомментировали.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители