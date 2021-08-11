Кристина Асмус ошеломила фанатов фотографией в бинтах

Российская актриса Кристина Асмус ошеломила фанатов фотографией, на которой она с перебинтованной головой и выглядит избитой. Снимок артистка опубликовала в Instagram. Как выяснилось, Асмус просто была в образе изувеченной пациентки на съемках нового проекта.
«Между этими фото ровно час! Настя приехала ко мне на съёмочную площадку и застала обед, перед которым мы снимали лёгкую романтичную сцену. А сразу после него сцену в больнице», – подписала актриса фотографии.
Несмотря на то что Кристина Асмус сразу уточнила про грим для сцен, многие подписчики предположили, что тяжелые травмы артистке нанес бывший супруг, комик Гарик Харламов.
Асмус сейчас находится на Шри-Ланке вместе со своей дочерью Настей. Она работает в новом проекте «Булки», съемки которого начались еще в начале 2020 года, однако прервались из-за пандемии коронавируса, пишет News.ru. Кристина отметила, что сейчас власти острова строго следят за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом и съемочной группе приходится сдавать ПЦР-тесты почти каждый день.