Кристина Асмус ошеломила фанатов фотографией в бинтах

Российская актриса Кристина Асмус ошеломила фанатов фотографией, на которой она с перебинтованной головой и выглядит избитой. Снимок артистка опубликовала в Instagram. Как выяснилось, Асмус просто была в образе изувеченной пациентки на съемках нового проекта.

«Между этими фото ровно час! Настя приехала ко мне на съёмочную площадку и застала обед, перед которым мы снимали лёгкую романтичную сцену. А сразу после него сцену в больнице», – подписала актриса фотографии.

Асмус сейчас находится на Шри-Ланке вместе со своей дочерью Настей. Она работает в новом проекте «Булки», съемки которого начались еще в начале 2020 года, однако прервались из-за пандемии коронавируса, пишет News.ru. Кристина отметила, что сейчас власти острова строго следят за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом и съемочной группе приходится сдавать ПЦР-тесты почти каждый день.