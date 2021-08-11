Звезда сериала «Татьянин день» Артем Артемьев рассказал о попытке отравить его

8-летний актер Артем Артемьев рассказал о том, как неизвестные якобы отравили его. Такое заявление звезда сериала «Татьянин день» сделал в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Артист признался, что из-за этого шесть лет лежал без сил и похудел до 40 килограммов.

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Кроме этого, артист пояснил, что из-за угроз и преследований ему приходится вести затворнический образ жизни. По его словам, не исключено, что попытки нанести ему тяжкий вред повторяться.

«Меня отравили. Я шесть лет просто лежал, в туалет сходить не мог. Зубы все выпали, волосы выпали. Весил 40 килограммов. Умирал, но это прошло. Мне уже лучше, ищем противоядие», – сказал он.

Кто и по какой причине покушался на жизнь Артемьева – неизвестно. Он подчеркнул, что его история «не для телевидения» и все связано «не с очень хорошими делами», которые начались в 2010 году.

«В помощи не нуждаюсь, в Сети за меня пишут сумасшедшие поклонницы», — отметил актер.

Его избранница Валентина призналась, что все сбережения потратила на то, чтобы поставить Артемьева на ноги. Он лечился в Сибири и в Крыму, но многие врачи отказывают ему в помощи.

«Я его своими силами поднимала. Друзья забили на него, думают, что он наркоман. Мы на мели уже, у нас ничего не осталось», — сообщила возлюбленная актера.

Со слов пары, сейчас они живут в доме знакомых, а питаются преимущественно зеленью. Врачей посещать им приходится без оплаты – просто сбегая после лечения.

«Выживаем тем, что воруем еду в магазинах. Иногда ловят, что не совсем приятно. Трава в лесу — нам в помощь», — признаются Артем и Валентина.