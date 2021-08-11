В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Рэпер Птаха перестал отвечать на звонки после госпитализации

News.ruиещё 3
25 минут назад

Российский рэпер Давид Нуриев (Птаха) перестал выходить на связь после того, как попал в больницу, передаёт телеканал «Звезда» со ссылкой на пиар-менеджера музыканта Марину Евстифееву.

К сожалению, Давид не выходит на связь с того момента, как его забрали. Мы сами очень беспокоимся о его здоровье, пытаемся звонить, но он не на связи и никаких комментариев по поводу своего здоровья нам не даёт, — отметила представитель исполнителя.

Причиной срочной госпитализации звезды, вероятно, стал холецистит. О воспалении у хип-хоп-исполнителя стенок желчного пузыря сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось о выходе тизера фильма «Брат 3» на YouTube-канале, посвящённом проекту. Одну из ролей в нём исполнил рэпер Птаха. Лента не имеет ничего общего с фильмами Алексея Балабанова про Данилу Багрова и будет состоять из нескольких независимых историй, объединённых одной сюжетной линией — судьбами грабителей-неудачников, дочери генерала, влюблённой в уличного живописца, и участников ОПГ. Премьера запланирована на январь 2022-го.

Шоу-бизнес,Видео,Данила Багров,Давид Нуриев,Алексей Балабанов,ТК "Звезда",
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители