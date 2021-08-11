К сожалению, Давид не выходит на связь с того момента, как его забрали. Мы сами очень беспокоимся о его здоровье, пытаемся звонить, но он не на связи и никаких комментариев по поводу своего здоровья нам не даёт, — отметила представитель исполнителя.