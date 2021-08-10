МакSим впервые обратилась к фанатам после выздоровления

Певица МакSим обратилась к фанатам после выздоровления. Как рассказала певица в сторис в своем Instagram, первым делом после болезни захотела посетить спортивное мероприятие, а именно – чемпионат мира по пляжному футболу.
«Готовьтесь подпевать полной грудью вместе со мной главную песню всех фанатов «Знаешь ли ты?», – иронизировала МакSим.
Свою запись она сопроводила хэштегом #ясновадышу.
Напомним, что 16 июня Марину Абросимову госпитализировали с пневмонией в одну из московских клиник. 19 июня её ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. На тот момент у неё обнаружили более 70% поражения легких.
Новости об улучшения состояния МакSим появились ближе к августу. 3 августа врачи отключили её от ИВЛ и перевели на кислородную поддержку, а 7 августа стало известно, что певица полностью пришла в себя.