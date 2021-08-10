МакSим впервые обратилась к фанатам после выздоровления

Певица МакSим обратилась к фанатам после выздоровления. Как рассказала певица в сторис в своем Instagram, первым делом после болезни захотела посетить спортивное мероприятие, а именно – чемпионат мира по пляжному футболу.

Фото: пресс-служба певицы МакSим пресс-служба певицы МакSим

«Готовьтесь подпевать полной грудью вместе со мной главную песню всех фанатов «Знаешь ли ты?», – иронизировала МакSим.

Свою запись она сопроводила хэштегом #ясновадышу.

Напомним, что 16 июня Марину Абросимову госпитализировали с пневмонией в одну из московских клиник. 19 июня её ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. На тот момент у неё обнаружили более 70% поражения легких.