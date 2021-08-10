Эксперт по голосу оценил шансы МакSим вернуться на сцену

Специалист по голосу объяснил, почему певице МакSим запретили петь и летать. Накануне артистку перевели из реанимации в обычную палату, но самочувствие звезды по-прежнему оставляет желать лучшего.

Фото: пресс-служба певицы МакSим пресс-служба певицы МакSим

Певица МакSим стремительными темпами идет на поправку. Марина Максимова, так звучит настоящее имя артистки, уже вышла на связь с фанатами, поблагодарив врачей столичной больницы 52. Певица прекрасно осознает, что была на грани жизни и смерти, о чем публично рассказала поклонникам.

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«Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света», — отметила Максимова.

Певицу удалось снять аппарата ИВЛ на прошлой неделе, а накануне Марину перевели из реанимации, в которой она находилась с июня, в обычную палату. МакSим призналась, что пока очень слаба, с трудом ходит, порой испытывает сильные головокружения. Естественно, что петь любимица подростков начала нулевых сегодня не в состоянии, также врачи запретили Максимовой перелеты.

Потеря голоса для артиста шоу-бизнеса — настоящая трагедия. Как скоро МакSим сможет петь. В разговоре с «МК» предположил кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог, фониатр Эмиль Аветисян.

«Любое респираторное заболевание, — начал Аветисян, — это повышенная нагрузка на дыхательную систему человека, а когда речь идет о профессиональных певцах, то ситуация становится более драматичной из-за возможной нетрудоспособности артиста. В случае с певицей MaкSим имела место пневмония с 40% поражением лёгочной ткани, что, несомненно, отрицательно влияет на правильную организацию певческого дыхания. Более того, течение заболевания потребовало проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Есть несколько разновидностей ИВЛ. Однако так или иначе через голосовую щель, то есть пространство между голосовыми складками, или непосредственно под ней, если трубка установлена в искусственное отверстие на шее – трахеостому, устанавливается специальная трубка для доступа кислорода в нижние дыхательные пути. Эта трубка непосредственно во время её установки или при длительном нахождении в контакте с голосовыми складками может травмировать мягкие ткани. Если эту ситуацию не заметить вовремя, то могут образоваться рубцы и привести к выраженным, а иногда даже необратимым нарушениям не только вокального, но и речевого голоса».

— Певица находилась на ИВЛ долгие недели.

— Однако у профессионалов компенсаторные способности голосового аппарата и дыхательной системы выше, поэтому будем надеяться, что при полноценном комплексе реабилитационных мероприятий певица сможет полностью вернуться к своей активной творческой деятельности.

— Как должна протекать реабилитация? И почему врачи запретили артистке перелеты?

— В период реабилитации нежелательны любые стрессы для организма, в том числе и авиаперелёты, во время которых имеют место значительные перепады атмосферного давления, что неуместно в её ситуации.

— Голос после болезни может измениться?

— Да, конечно. Я об этом сказал ранее, за счет травматизации голосовых складок трубкой, когда человек на ИВЛ, и за счет того, что легкие поражаются, как в случае с певицей, дыхательная система страдает, поэтому даже если голосовые складки будут в хорошем состоянии, то не будет хватать «дыхалки», выражаясь бытовым языком.

— Какие упражнения во время реабилитации можно выполнять?

— Можно говорить только после полноценного осмотра и обследования, здесь упражнения должны быть направлены для улучшения дыхание и фонации (использование гортани для порождения звука).

История болезни артистки запутана, несмотря на то что Марина попала в реанимацию с симптомами заражения COVID-19: более 40% поражения легких, высокая температура – ее тесты показывали отрицательный результат. В итоге: с середины июня Марина пролежала на ИВЛ, в медикаментозной коме.

Музыкальный критик Алексей Остудин ранее высказывался о критическом состоянии Максимовой, однако его печальные прогнозы все же не оправдались. «МК» решил теперь поинтересоваться у Алексея, чем грозит потеря голоса для карьеры Марины. Как оказалось, вокал в случае с Максимовой — не главный козырь.