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Телеканал НТВ анонсировал новое музыкальное шоу

RT на русскомиещё 1
1 час назад

Телеканал НТВ объявил о запуске нового музыкального шоу «Шоумаскгоон».

НТВ анонсировал новое музыкальное шоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Его героями станут участники проектов «Маска», «Ты супер!» и «Суперстар!»: TSOY (Анатолий Цой), Карина Кокс, Стас Костюшкин, Юлия Паршута, Кирилл Туриченко, Марк Тишман, Диана Анкудинова и Алиса Мон. Также в число участников «Шоумаскгоон» войдёт ведущий проекта «Маска» Вячеслав Макаров.

«Особенность нового шоу НТВ в том, что жюри как такового не будет: комментировать и оценивать выступления участников будут сами участники. В конце каждого выпуска им предстоит расставить друг другу оценки по шкале от двух до девяти баллов, при этом дважды проставить одинаковый балл и проголосовать за себя они не могут. Также в каждом выпуске будет приглашённая звезда, у которой тоже будет право голоса, при этом полноправным участником шоу она не будет», — рассказали в пресс-службе НТВ.

Отмечается, что в каждом выпуске участникам предложат девять тем — к примеру, народные песни, песни лауреатов Grammy и прочие. Победителя сезона определят по итогу баллов за все выпуски.

Ведущими проекта станут Тимур Батрутдинов и Тимур Родригез.

В мае завершился второй сезон вокального шоу «Маска». Первое место занял российский артист азербайджанского происхождения Jony.

Шоу-бизнес,Диана Анкудинова,Стас Костюшкин,Кирилл Туриченко,Анатолий Цой,Юлия Паршута,Тимур Батрутдинов,Марк Тишман,Тимур Родригез,Вячеслав Макаров,НТВ,
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