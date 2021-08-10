НТВ анонсировал новое музыкальное шоу

«Особенность нового шоу НТВ в том, что жюри как такового не будет: комментировать и оценивать выступления участников будут сами участники. В конце каждого выпуска им предстоит расставить друг другу оценки по шкале от двух до девяти баллов, при этом дважды проставить одинаковый балл и проголосовать за себя они не могут. Также в каждом выпуске будет приглашённая звезда, у которой тоже будет право голоса, при этом полноправным участником шоу она не будет», — рассказали в пресс-службе НТВ.