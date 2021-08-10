У Анастасии Волочковой появился поклонник, подаривший Айфон стоимостью 133 тысячи рублей

Балерина вернулась с отдыха в Греции и сразу же получила дорогостоящий подарок.

Звезда находилась в отпуске почти три недели. Радостными моментами она делилась со своими подписчиками в Инстаграме. На днях Анастасия вернулась и получила неожиданный сюрприз. Один из поклонников балерины преподнес ей iPhone 12 Pro Max белого цвета. По данным официального дистрибьютора в России, стоимость такой модели составляет 133 тысячи рублей.

Волочкова осталась довольна презентом и в комментарии к публикации поблагодарила «хорошего человека», который сделал этот подарок. После этого звезда решила приукрасить обновку и заказала к ней чехол, на котором нанесено ее имя.

Не исключено, что у таинственного поклонника появится шанс завоевать сердце Анастасии. Как известно, балерина рассталась со своим избранником Олегом, роман с которым длился на протяжении двух лет. Долгое время Волочкова не афишировала отношения, а лишь интриговала подписчиков, показывая отдельные части тела возлюбленного.

Позднее Анастасия дала интервью, в котором рассекретила личность своего возлюбленного. Примечательно, что вскоре после этого балерина рассталась с Олегом. По ее словам, причиной разрыва отношений послужила ревность и вспыльчивость избранника.

Посмотреть эту публикацию в Instagram