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«Прошел реабилитацию»: рэпер Хаски признался в зависимости

Peopletalk
3 часа назад

информационном протестантстве. Оказалось, исполнитель некоторое время провел в рехабе! О своей борьбе с зависимостью и начале трезвой жизни Хаски откровенно рассказал в соцсетях.

«Прошел реабилитацию»: Хаски признался в зависимости
Фото: ТАССТАСС

«Не так давно я обнаружил себя в яме, по-своему уютной для меня, но уже почти надо мною схлопнувшейся; так, следующие несколько недель я провёл на реабилитации в специфической клинике. Теперь вышел, и как-то страхово мне. Пытаюсь залезть так сказать в новые неразношеные ботинки старыми мозолистыми ногами. Получается через боль. О трезвая жизнь! Не будь ко мне жестока! Хотя чёрная магия и иссушила мою душу, всё же я не совсем конченный и кое-чего ещё могу. Пишу это, чтоб не переобуться — да и вы напишите мне что-нибудь светлое», (здесь и далее пунктуация и орфография сохранены — прим. ред) — написал исполнитель в Instagram.

Напомним, в начале лета у рэпера вышла песня «Невидимка». Сейчас музыкант продолжает выступать с новой музыкой.

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