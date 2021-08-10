«Прошел реабилитацию»: Хаски признался в зависимости

«Не так давно я обнаружил себя в яме, по-своему уютной для меня, но уже почти надо мною схлопнувшейся; так, следующие несколько недель я провёл на реабилитации в специфической клинике. Теперь вышел, и как-то страхово мне. Пытаюсь залезть так сказать в новые неразношеные ботинки старыми мозолистыми ногами. Получается через боль. О трезвая жизнь! Не будь ко мне жестока! Хотя чёрная магия и иссушила мою душу, всё же я не совсем конченный и кое-чего ещё могу. Пишу это, чтоб не переобуться — да и вы напишите мне что-нибудь светлое», (здесь и далее пунктуация и орфография сохранены — прим. ред) — написал исполнитель в Instagram.