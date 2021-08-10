Козловский показал фото с годовалой дочерью от Зуевой

После расставания Данилы Козловского и Ольги Зуевой их общая дочь Ода Валентина осталась жить вместе с мамой в США. Актер периодически навещает наследницу и изредка радует поклонников совместными снимками с малышкой. Скоро девочке исполнится полтора года. Звезда «Легенды 17» поделился совместным кадром с Одой Валентиной. На фото видно, как звездный отец что-то показывает дочери с улыбкой.

Фото: Instagram Instagram

Лицо годовалой дочери знаменитости пока предпочитают скрывать. Козловский очень привязан к малышке и часто проводит с ней время, несмотря на расставание с матерью своего ребенка. Разрыв отношений с Зуевой актер прокомментировал совсем недавно и объяснил, что в расставании виноват он сам.