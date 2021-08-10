Козловский показал фото с годовалой дочерью от Зуевой

После расставания Данилы Козловского и Ольги Зуевой их общая дочь Ода Валентина осталась жить вместе с мамой в США. Актер периодически навещает наследницу и изредка радует поклонников совместными снимками с малышкой. Скоро девочке исполнится полтора года. Звезда «Легенды 17» поделился совместным кадром с Одой Валентиной. На фото видно, как звездный отец что-то показывает дочери с улыбкой.
Лицо годовалой дочери знаменитости пока предпочитают скрывать. Козловский очень привязан к малышке и часто проводит с ней время, несмотря на расставание с матерью своего ребенка. Разрыв отношений с Зуевой актер прокомментировал совсем недавно и объяснил, что в расставании виноват он сам.
Данила Козловский и Ольга Зуева начали отношения в 2015 году. Спустя пять лет, пара рассталась. Незадолго до расставания у экс-возлюбленных родилась дочь, которой дали необычное имя Ода Валентина. Девочка носит фамилию матери. Наследница проживает с актрисой в США, а звездный отец периодически приезжает в гости к бывшей девушке.