Блогерша Селеста Барбер из Австралии , прославившаяся своими пародиями на видео и фото знаменитостей, спародировала ролик российской и азербайджанской гимнастки Самиры Мустафаевой. Запись опубликована в Instagram-аккаунте блогерши.

28-летняя спортсменка снялась на видео в студии с панорамными окнами в откровенном наряде. Мустафаева в черном кружевном белье исполнила несколько гимнастических трюков. Запечатлела себя в похожей локации и Барбер.