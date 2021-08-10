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Иностранная блогерша сняла пародию на видео российской гимнастки в белье

Алевтина Жаркова
49 минут назад

Блогерша Селеста Барбер из Австралии, прославившаяся своими пародиями на видео и фото знаменитостей, спародировала ролик российской и азербайджанской гимнастки Самиры Мустафаевой. Запись опубликована в Instagram-аккаунте блогерши.

28-летняя спортсменка снялась на видео в студии с панорамными окнами в откровенном наряде. Мустафаева в черном кружевном белье исполнила несколько гимнастических трюков. Запечатлела себя в похожей локации и Барбер.

«Когда пять минут посмотрела спортивную гимнастику», — подписала она свой пост, набравший более трех миллионов просмотров.

Шоу-бизнес,Общество,Видео,Австралия,
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