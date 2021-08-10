Блогерша Селеста Барбер из Австралии, прославившаяся своими пародиями на видео и фото знаменитостей, спародировала ролик российской и азербайджанской гимнастки Самиры Мустафаевой. Запись опубликована в Instagram-аккаунте блогерши.
28-летняя спортсменка снялась на видео в студии с панорамными окнами в откровенном наряде. Мустафаева в черном кружевном белье исполнила несколько гимнастических трюков. Запечатлела себя в похожей локации и Барбер.
«Когда пять минут посмотрела спортивную гимнастику», — подписала она свой пост, набравший более трех миллионов просмотров.