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Супруга Евгения Петросяна показала сумку за 240 тысяч рублей

runews24.ru
59 минут назад

32-летняя женщина опубликовала в Instagram фотографию с отдыха в Ялте.

Супруга Петросяна показала сумку за 240 тысяч рублей
Фото: Bruhunova/InstagramBruhunova/Instagram

«Два года я не была в Ялте. Люблю ее любовью нежной», - написала она.

На снимке она позирует с сумкой французского бренда Dior с именной надписью. Поклонники модницы выяснили, что стоимость аксессуара – порядка 240 тысяч рублей. Подписчики стали укорять ее в дороговизне сумки.

«Самая модная сумка и очень красивая, но почему такая дорогая?», – спросили у Татьяны Брухуновой в комментариях.

Супруга юмориста не стала молчать и ответила подписчице.

«Люкс не может быть дешевым. И цены в этом сегменте растут из года в год», –

Шоу-бизнес,Евгений Петросян,
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