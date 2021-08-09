Супруга Петросяна показала сумку за 240 тысяч рублей

32-летняя женщина опубликовала в Instagram фотографию с отдыха в Ялте.
«Два года я не была в Ялте. Люблю ее любовью нежной», - написала она.
На снимке она позирует с сумкой французского бренда Dior с именной надписью. Поклонники модницы выяснили, что стоимость аксессуара – порядка 240 тысяч рублей. Подписчики стали укорять ее в дороговизне сумки.
«Самая модная сумка и очень красивая, но почему такая дорогая?», – спросили у Татьяны Брухуновой в комментариях.
Супруга юмориста не стала молчать и ответила подписчице.
«Люкс не может быть дешевым. И цены в этом сегменте растут из года в год», –