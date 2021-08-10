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Артистку Анну Калашникову обокрали на 10 млн рублей

Елена Прошина
51 минуту назад

Артистка Анна Калашникова стала жертвой воров и потеряла чемодан с имуществом на 10 млн рублей. Инцидент произошел, когда модель ехала в поезде из Италии в Канны, пишет StarHit.

Артистку Анну Калашникову обокрали на 10 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметила модель в разговоре с изданием, она впервые ехала поездом, так как въехать во Францию сейчас можно лишь этим видом транспорта. С собой у неё было два чемодана – побольше, с платьями и дневными нарядами, и поменьше, с семью парами туфель, шестью небольшими сумками, украшениями и часами.

«Его утащили с места, где в поезде лежит багаж. И заметила я это только тогда, когда собиралась покинуть вагон. Конечно, испытала шок», – отметила артистка.

Калашникова немедленно заявила о пропаже и написала заявление в полицию. К сожалению, камер наблюдения в поездах не было, а потому быстро выяснить личность воров не удалось.

«Там было целое состояние! Очень ценные и дорогие для меня украшения. Обидно до сих пор до слез. Это и любимые серьги Graff за 50 тысяч евро с рубинами и бриллиантами, которые мне подарил жених в феврале, мои серьги той же марки, бусы и несколько пар серег Chanel, и еще куча всего», – рассказала Анна.

Покидая Канны Калашникова еще раз списалась с проводником поезда, однако он не смог ничем ей помочь, сообщив, что никакой информации о ворах все еще нет.

Шоу-бизнес,Анна Калашникова,Chanel,StarHit,Италия,
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