Лещенко дал совет вышедшей из комы МакSим

79-летний Лев Лещенко принял болезнь Марины Абросимовой близко к сердцу. Узнав об улучшении самочувствия певицы, легендарный исполнитель решил дать ей ценный совет.

Фото: Борис Кудрявов Борис Кудрявов

Известная российская певица угодила в реанимацию в середине июня, а 19 июня ее поклонников ждало шокирующее известие — МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) было решено ввести в состояние искусственной комы из-за прогрессирующей коронавирусной пневмонии. На протяжении нескольких недель 38-летняя мама двух девочек находилась в медикаментозной коме — буквально между жизнью и смертью. А на днях стало известно, что исполнительницу хита «Знаешь ли ты» отключили от всех аппаратов, и теперь она имеет возможность дышать самостоятельно.

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Сегодня, 9 августа, МакSим впервые вышла на связь с поклонниками, которые до последнего верили — Марина сумеет побороть болезнь не только ради своей семьи, но и миллионов неравнодушных россиян. Как призналась певица, до полного выздоровления ей еще далеко, но благодаря усилиям врачей она снова может радоваться жизни и смотреть в будущее с надеждой. Уже сегодня артистку переведут в обычную палату, где ей предстоит восстановление после тяжелого недуга.

Марина пока не может записать видеообращение к фанатам из-за сильной слабости, но при этом искренне надеется, что ее общение с подписчиками снова станет регулярным. Одним из первых на хорошие новости о МакSим отреагировал легендарный советский и российский певец Лев Лещенко. Артист трогательно обратился к молодой коллеге, призвав ее не думать о работе и накопившихся проблемах. По словам Льва Валериановича, Марине сейчас нужно заниматься только собственным здоровьем.

«Будет слабость безумная, не надо форсировать ничего. Надо просто сейчас отдыхать, лучше всего поехать к морю и просто пожить, не будоражить. Она ещё успеет, её любят, фон её поклонников был очень хороший, я смотрел все комменты, все только советовали ей выздоровления. Она очаровательная девочка», — призвал певицу Лещенко в беседе с изданием News.ru.

МакSим откровенно рассказала о своем состоянии: «Когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения»