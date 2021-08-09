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МакSим написала первый пост после выхода из комы

Popcake.tv
1 час назад

Певица МакSим больше месяца находилась в коме. Девушка заболела коронавирусом ещё в начале июня, и два месяца не выходила на связь с поклонниками. Наконец-то она смогла обрадовать фанатов, ведь ее переводят в обычную палату.

«Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит! Хочу поблагодарить врачей и весь персонал больницы номер 52. Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня. Марьяна Анатольевна, Елена Николаевна, Денис Петрович и Зинаида Юрьевна — спасибо вам большое! Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света», — написала Марина.

МакSим уточнила, что пока что она ещё слабая, но чувствует себя намного лучше, чем раньше. Звезда подчеркнула, что не ожидала, что так долго находилась без сознания. Ей казалось, что с момента ее отключения прошло всего два дня, а не два месяца.

Певицу МакSим переведут в обычную палату

Марина благодарит всех поклонников и говорит о том, что без поддержки фанатов она бы не выкарабкалась.

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