Певицу МакSим переведут в обычную палату

СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что известная российская исполнительница МакSим полностью пришла в себя после тяжелого воспаления легких. И уже сегодня артистку переведут из реанимации в обычную палату.

Как ранее сообщал "МК", Марина вышла из комы буквально несколько дней назад. По словам ее близких, включая директора певицы, ее сознание, как ранее опасались медики, не повредилось.

Идущая на поправку звезда показывает прекрасную память, и она может поддерживать беседу, как с сотрудниками клиники, так и с родственниками.

Медики также подчеркивают, что пациентка, по всей видимости, идет на поправку.

"Нормальный человек - в четком, ясном сознании, смеется и шутит", – рассказали близкие Марины журналистам.

Такими же сведениями располагают и поклонники, которые в течение всего этого времени сильно волновались за состояние любимой артистки.

"Марина в полном сознании, она уже полностью пришла в себя", – написали в соцсети авторы официального паблика исполнительницы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, по коридору больницы МакSим уже передвигается самостоятельно, без поддержки медперсонала.

Ранее сообщалось, что певицу вывели из медикаментозной комы - в этом состоянии она находилась 1,5 месяца. По этой причине, уже сегодня, 9 августа певицу переведут в обычную палату из реанимационного отделения.