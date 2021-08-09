В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Бывшая солистка "Тату" Лена Катина намекнула на предательство Волковой

Слово и Дело
1 час назад

Автор песен и бывшая солистка скандально известной поп-группы "Тату" Лена Катина рассказала о предательстве человека, которому доверяла.

Экс-солистка "Тату" Лена Катина: я пережила предательство
Фото: InstagramInstagram

Катина стала гостьей YouTube-шоу "Куб", в ходе которого поделилась воспоминаниями прошлых лет. Исполнительница призналась, что пережила предательство лучшей подруги, имя которой уточнять не стала.

По словам певицы, их тесная связь длилась многие годы, в течение которых Катина доверяла ей и открывала душу. В итоге все подробности волновавших певицу личных переживаний утекали в массы, становясь достоянием газет. Бывшая участница "Тату" уточнила, что экс-подруга пыталась ее высмеять еще в 16-17 лет.

Катина подчеркнула, что специально не оглашает имя предательницы, поскольку та сейчас широко известна. Однако теперь они почти не общаются, хотя окончательно разрывать отношения исполнительница не стала. Она добавила, что даже спустя много лет не понимает, почему близкий человек так с ней поступил, передают OAnews.

Многие поклонники знаменитости после выхода шоу решили, что она имела в виду другую бывшую солистку группы Юлию Волкову. Они познакомились на кастинге проекта рекламного агента Ивана Шаповалова, когда им было по 14 лет.

Шоу-бизнес,Иван Шаповалов,Лена Катина,Юлия Волкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители