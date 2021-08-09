Экс-солистка "Тату" Лена Катина: я пережила предательство

Автор песен и бывшая солистка скандально известной поп-группы "Тату" Лена Катина рассказала о предательстве человека, которому доверяла.

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Катина стала гостьей YouTube-шоу "Куб", в ходе которого поделилась воспоминаниями прошлых лет. Исполнительница призналась, что пережила предательство лучшей подруги, имя которой уточнять не стала.

По словам певицы, их тесная связь длилась многие годы, в течение которых Катина доверяла ей и открывала душу. В итоге все подробности волновавших певицу личных переживаний утекали в массы, становясь достоянием газет. Бывшая участница "Тату" уточнила, что экс-подруга пыталась ее высмеять еще в 16-17 лет.

Катина подчеркнула, что специально не оглашает имя предательницы, поскольку та сейчас широко известна. Однако теперь они почти не общаются, хотя окончательно разрывать отношения исполнительница не стала. Она добавила, что даже спустя много лет не понимает, почему близкий человек так с ней поступил, передают OAnews.