Кушанашвили публично унизил Канделаки

«За что эти люди, не стоящие даже двух грузинских лари, получают такие деньги? В стране, где не хватает еды каждой третьей семье - сказал Кушанашвили в эфире шоу «Каково?». - Замолчи лучше и не говори об этом вообще!». Далее он припомнил конфликт Канделаки с комментатором Василием Уткиным и ее реплику «Если ты такой умный, почему такой бедный?».