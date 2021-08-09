Кушанашвили публично унизил Канделаки

Журналист Отар Кушанашвили высказался о доходах генпродюсера «МАТЧ ТВ» Тине Канделаки. Недавно ведущая заявила, что получает 268 миллионов в год. Шоумен публично заявил, что телезвезда таких гонораров не заслуживает.
«За что эти люди, не стоящие даже двух грузинских лари, получают такие деньги? В стране, где не хватает еды каждой третьей семье - сказал Кушанашвили в эфире шоу «Каково?». - Замолчи лучше и не говори об этом вообще!». Далее он припомнил конфликт Канделаки с комментатором Василием Уткиным и ее реплику «Если ты такой умный, почему такой бедный?».
Далее коллега Тины прошелся по ее словам о том, что ей озвученных доходов хватает на жизнь.
«Тина, не знаю, как вы справляетесь? – отметил он. - Всю неделю буду ломать голову, как передать вам деньги».
Есть вероятность, что Кушанашвили пошутил, так как далее он заявил, что Канделаки якобы должна ему 50 миллионов (валюта не уточнена).