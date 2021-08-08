Кушанашвили назвал Гордона «интеллектуальным чмом»

В своем шоу «Каково?!» Отар Кушанашвили крайне негативно высказался о жизненной позиции и человеческих качествах Александра Гордона. По словам журналиста, с Александром Гарриевичем он знаком давно. Раньше тот нормально работал и не хамил участникам своих передач. Но со временем все изменилось, рассказывает СтарХит.
«Теперь это его фирменный стиль. Он же выбирает не тех, кто может ответить, а потерянных, кого колготками можно душить. Если он видит плохо одетого человека, то глумится над ним. Интеллектуальное чмо!», - припечатал Кушанашвили.
Отар вспомнил, как Гордон вел передачу будучи нетрезвым. Кушанашвили это особенно поразило, поскольку тогда речь шла об умершей актрисе Жанне Фриске.
«Помню день, когда позвонили и сказали, что не стало моей подруги Жанны Фриске. Меня вызвали на съемку. Я приехал к Александру Гордону. Он вел программу о той, которая с собой унесла кислород. Гордон был в подпитии и всем видом показывал, как ему на все наплевать. Кто ты, когда ни один мускул не дрогнул, а из жизни ушла такая леди?»
По словам Кушанашвили, Гордон уничтожил свою профессиональную репутацию.
«Александру неинтересно вести программу в нормальном состоянии. Ему говорят пить, он и пьет, нужны же цифры, и наплевать на его моральный облик. Он выбрал деньги и уничтожил свою карьеру».
Александр Гордон - популярный телеведущий «Мужское/Женское» на первом канале, недавно появился в интервью на шоу «ВДудь», где открыто рассказал о том, как проводит свои рабочие дни, а также признался, что пристрастился к алкоголю.