Кушанашвили назвал Гордона «интеллектуальным чмом»

«Помню день, когда позвонили и сказали, что не стало моей подруги Жанны Фриске. Меня вызвали на съемку. Я приехал к Александру Гордону. Он вел программу о той, которая с собой унесла кислород. Гордон был в подпитии и всем видом показывал, как ему на все наплевать. Кто ты, когда ни один мускул не дрогнул, а из жизни ушла такая леди?»